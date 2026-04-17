Sara Curtis vince i campionati italiani nei 50 sl e conquista la qualificazione agli europei

RICCIONE – Ai Campionati Italiani assoluti di nuoto 2026, nella vasca lunga di Riccione, Sara Curtis conferma il suo straordinario momento di forma conquistando anche il titolo nei 50 stile libero. Ma il dato più significativo della giornata resta il primato italiano stabilito in mattinata, vero punto di svolta della sua competizione.

La 19enne piemontese aveva infatti nuotato le batterie in 24″29, nuovo record nazionale, migliorando il limite italiano e lanciando un segnale forte in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Un crono di altissimo livello che ha rappresentato il riferimento della giornata.

In finale, Curtis si è poi imposta con il tempo di 24″31, appena due centesimi più lento rispetto al record del mattino. Dopo una partenza non perfetta, ha costruito la sua gara nella seconda parte, rimontando progressivamente fino a toccare per prima la piastra. La vittoria le vale anche la qualificazione agli Europei di Parigi.

Per la nuotatrice classe 2006 si tratta del terzo titolo in questi campionati, dopo i successi nei 100 stile libero e nei 50 dorso, a conferma di una versatilità e di una condizione atletica di altissimo profilo.

A fine gara, Curtis ha sottolineato la soddisfazione per la gestione delle emozioni e per il livello complessivo della competizione: ha evidenziato come il record del mattino le abbia dato entusiasmo e motivazione, e come il gruppo delle velociste italiane abbia mostrato grande competitività.

Ha inoltre spiegato le differenze tra vasca corta e lunga, sottolineando come in quest’ultima venga meno la componente subacquea, uno dei suoi punti di forza, ma evidenziando anche un adattamento fluido tra le due dimensioni.

Il programma della giovane atleta non è però concluso: all’orizzonte c’è ancora la prova dei 50 delfino, preparata negli ultimi mesi, che rappresenta un’ulteriore occasione per confermare quanto di buono mostrato finora.

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