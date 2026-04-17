Il borgo medievale di Avigliana come set della serie Lidia Poët

AVIGLIANA – Dal 15 aprile 2026 è disponibile su Netflix la terza e ultima stagione de “La legge di Lidia Poët” che racconta le sfide della prima avvocata d’Italia. Se Torino resta il cuore del racconto, la stagione conclusiva celebra Avigliana come una delle sue location d’eccellenza, trasformando il suo centro storico in un suggestivo set a cielo aperto.

Un set tra storia e architettura ottocentesca

Le riprese, coordinate grazie al supporto della Film Commission Torino Piemonte, hanno visto il borgo medievale protagonista già un anno fa. La troupe ha occupato luoghi simbolo come piazza Conte Rosso, trasformando il tratto tra via Montenero e via Umberto I in un perfetto scorcio della Torino di fine Ottocento. Il silenzio dei vicoli che portano da piazza San Giovanni verso il Castello ha permesso di ricreare quell’atmosfera d’epoca che ha reso la serie un fenomeno globale, capace di scalare le classifiche di oltre 50 Paesi.

Un successo che alimenta il turismo cinematografico

Oltre agli esterni, la produzione ha sfruttato il fascino architettonico degli interni del Palazzo Comunale e di Casa Cantamerlo, coinvolgendo oltre 100 location in tutta la regione.

Pian piano va sviluppandosi un fenomeno, la cosiddetta “Lidia-mania”, che sta già spingendo migliaia di fan a visitare i luoghi delle riprese. «Abbiamo creduto fin da subito che l’arte cinematografica potesse promuovere il nostro territorio», ha dichiarato il sindaco Andrea Archinà. «Speriamo che il pubblico della serie sia incentivato a venire a scoprire dal vivo le nostre bellezze».

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