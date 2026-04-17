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Massimiliano Mulas, già in carcere per stupro su una minorenne a Mestre, imputato a Cuneo e indagato a Torino

Il giudice ha disposto una perizia psichiatrica per determinare se potesse intendere e volere al tempo e se sia pericoloso socialmente

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CUNEO – Ha scelto il rito abbreviato Massimiliano Mulas, già condannato a 14 anni per stupro nei confronti di una minorenne a Mestre, è ora imputato dalla Procura di Cuneo per violenza sessuale e violenza privata su due minorenni a Savigliano. L’episodio risale al novembre 2024, quando lui si trovava a Cervere, dove lavorava come stagionale.

Per approfondire:

Le due giovanissime lo hanno riconosciuto immediatamente da una foto. Avrebbe seguito una 11enne nell’androne di casa dove sono avvenute le violenze. L’altro episodio simile sarebbe avvenuto sempre a Savigliano, ma in questo caso la minorenne è riuscita a fuggire in tempo. Segnalato anche un episodio di adescamento al parco dove avrebbe offerto delle caramelle a una bambina.

Il giudice ha disposto una perizia psichiatrica per determinare se potesse intendere e volere al tempo e se sia pericoloso socialmente. La perizia è affidata allo psichiatra Marco Stefanutti di Udine, che avrà novanta giorni per depositare la sua relazione. L’udienza di discussione è fissata per l’11 settembre.

Un altro filone di indagine portata avanti dalla Procura di Torino riguarda l’adescamento di minore e il possesso di materiale pedopornografico. Gli inquirenti hanno appurato che si presentava su Tiktok come un tredicenne di nome Francesco o una dodicenne di nome Sofia per chiedere materiale foto o video a ragazzine mentre si cambiano d’abito “come fanno le modelle”.

 

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