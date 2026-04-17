Si finge acquirente e scappa via in centro a Torino con un Rolex da 9500 euro: arrestato

TORINO – Un finto acquisto, poi la fuga con il Rolex appena ricevuto tra le mani. È finita con un arresto la truffa messa in atto da un 21enne nel centro di Torino.

Il giovane si era presentato a un appuntamento organizzato tramite un annuncio online per l’acquisto di un orologio di lusso, un Rolex modello “GMT Master 2” del valore di 9.500 euro. A contattare il venditore era stato un uomo che aveva manifestato interesse per l’acquisto, spiegando però che al suo posto si sarebbe presentato il figlio per visionare l’oggetto.

Durante l’incontro, avvenuto nei pressi di via Buozzi, il 21enne si è fatto consegnare l’orologio con il pretesto di esaminarlo più da vicino. Pochi istanti dopo, però, si è dato alla fuga, portando con sé il prezioso accessorio.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della Polizia di Stato che, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti a rintracciare il giovane poco dopo nella stessa zona.

Il 21enne è stato quindi arrestato e il Rolex recuperato e restituito al legittimo proprietario.

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