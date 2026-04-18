CuneoSport
Campionati Italiani assoluti di nuoto 2026, la Curtis vince anche i 50 farfalla
Il quarto titolo della rassegna di Riccione per la campionessa piemontese
RIMINI – Ancora un titolo per Sara Curtis agli Assoluti di nuoto di Riccione.
Dopo le soddisfazioni dei giorni precedenti, la giornata di oggi si chiude con il quarto titolo della rassegna; la giovane atleta fa registrare il suo personale nei 50 farfalla (25″99, terzo tempo all-time in Italia), aggiudicandosi la durissima battaglia con Silvia Di Pietro, seconda in 26″09.
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