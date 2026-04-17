Proseguono gli sgomberi nelle case popolari a Torino: liberati alloggi in via Biglieri e via Dina

TORINO – Continuano a Torino le operazioni di sgombero degli alloggi di edilizia popolare occupati abusivamente. Gli ultimi interventi hanno interessato alcune unità immobiliari situate in via Biglieri e via Dina, dove le autorità hanno proceduto alla liberazione degli appartamenti e alla rimozione di camper ritenuti abusivi.

Si tratta dell’ennesima tappa di un piano di controlli e interventi che, secondo quanto riferito dalle istituzioni, sta proseguendo con regolarità sul territorio cittadino. Le operazioni mirano a ripristinare la disponibilità degli alloggi per le persone in graduatoria nelle liste dell’edilizia residenziale pubblica.

“In poco più di un anno sono stati oltre 200 gli alloggi liberati e non abbiamo intenzione di fermarci fino a quando anche l’ultimo appartamento non tornerà a disposizione delle persone per bene che attendono in graduatoria”, hanno dichiarato il vicepresidente e assessore alla Casa della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, e il presidente di ATC Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini.

Le autorità sottolineano inoltre come gli sgomberi, insieme alle rimozioni e ai sequestri dei camper abusivi resi possibili dalla normativa regionale, rappresentino uno strumento fondamentale per contrastare situazioni di illegalità e degrado urbano.

“Gli sgomberi, di pari passo con le rimozioni e i sequestri dei camper abusivi resi possibili dalla legge regionale, sono la strada per liberare la città dall’abusivismo e dal degrado”, hanno aggiunto i due rappresentanti istituzionali.

Le operazioni si inseriscono in un contesto più ampio di gestione del patrimonio abitativo pubblico, con l’obiettivo dichiarato di restituire gli alloggi a chi ne ha diritto e ridurre il fenomeno delle occupazioni abusive sul territorio torinese.

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