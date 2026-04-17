TORINO – Dopo una fase più variabile, Torino si prepara a vivere una giornata all’insegna della stabilità atmosferica. Sabato 18 aprile 2026 sarà infatti caratterizzato dal ritorno deciso dell’alta pressione, che garantirà tempo asciutto, cieli poco nuvolosi e temperature in aumento. Un contesto tipicamente primaverile, ma con valori termici superiori alla media, che offrirà condizioni ideali per attività all’aperto e per godersi il primo vero assaggio di clima mite della stagione.

Mattino: nubi sparse ma tempo stabile

La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto nelle prime ore del mattino. Si tratterà tuttavia di una nuvolosità innocua, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori freschi ma gradevoli, con una minima intorno ai 14°C. I venti saranno deboli da Nordest, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile e asciutta.

Pomeriggio: schiarite sempre più ampie e clima mite

Nel corso della giornata si assisterà a un progressivo miglioramento, con ampie schiarite e cieli poco nuvolosi. Il pomeriggio sarà il momento migliore della giornata, con condizioni quasi ideali su tutta l’area torinese. Le temperature raggiungeranno una massima di 26°C, valore decisamente elevato per il periodo e indicativo della presenza di aria mite in quota. Lo zero termico si porterà intorno ai 3193 metri, confermando la stabilità dell’atmosfera. I venti resteranno deboli dai quadranti orientali, senza particolari rinforzi.

Sera: cieli sereni e clima piacevole

In serata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con condizioni meteorologiche pienamente stabili. L’assenza di vento significativo favorirà una sensazione di comfort, ideale per attività serali all’aperto. Non sono previste allerte meteo, e il quadro generale resterà tranquillo su tutta la città.

Tendenza meteo Torino

Domenica 19 aprile: giornata soleggiata e stabile, con temperature ancora miti e condizioni ideali per attività all’aperto;

giornata soleggiata e stabile, con temperature ancora miti e condizioni ideali per attività all’aperto; Lunedì 20 aprile: tempo poco nuvoloso, con qualche velatura ma senza precipitazioni e clima ancora gradevole;

tempo poco nuvoloso, con qualche velatura ma senza precipitazioni e clima ancora gradevole; Martedì 21 aprile: aumento della variabilità con possibile ritorno di piogge deboli in serata, segnale di un nuovo cambiamento.

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