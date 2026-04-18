ATP Barcellona: il tennista torinese Vavassori conquista la finale di doppio con Herbert

TORINO – Continua la cavalcata trionfale del torinese Andrea Vavassori sulla terra rossa del Barcelona Open. In coppia con il francese Pierre-Hugues Herbert – compagno provvisorio in attesa del rientro di Simone Bolelli, fermo per un grave lutto familiare – l’azzurro sta dominando la semifinale dell’ATP 500 contro i “lucky loser” Arneodo e Polmans.

Dopo le brillanti vittorie contro i favoriti Arevalo/Pavic e il duo di casa Rincon/Roca Batalla, l’inedito sodalizio italo-francese ha confermato i pronostici anche sulla Pista Rafa Nadal, mettendo in mostra un tennis solido e spettacolare a rete.

La coppia ha chiuso la pratica con un solido e netto doppio 6-4, 6-4, staccando ufficialmente il pass per la finalissima. L’inedito duo ha quindi superato brillantemente lo scoglio della semifinale e ora si prepara all’ultimo, decisivo atto del prestigioso torneo ATP 500 sulla terra rossa catalana.

I numeri di un traguardo storico

Per Vavassori si tratta di un momento d’oro: quella di domani sarà la sua ventesima finale in carriera in doppio maschile, raggiunta con il sesto partner diverso. Il talento azzurro andrà a caccia del suo tredicesimo titolo, un successo che lo incoronerebbe ufficialmente come il terzo doppista italiano più vincente di sempre nel circuito ATP, alle spalle solo del suo storico compagno Simone Bolelli (20 titoli) e di un mito come Adriano Panatta (18).

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