Il derby è di Chieri: batte Cuneo 3-0 e vola in Europa per il quinto anno consecutivo

CHIERI – La squadra guidata da coach Nicola Negro ha conquistato i Playoff Challenge, superando in finale le cugine dell’Honda Cuneo Granda Volley con un netto e perentorio 3-0. Una vittoria che regala alle collinari la qualificazione ufficiale alla CEV Challenge Cup 2026-27, segnando la quinta partecipazione consecutiva a una competizione europea.

La partita

Nel primo set, Cuneo ha provato a imporre il proprio ritmo affidandosi alle giocate di una determinata Pucelj (autrice di 5 punti nel parziale). Chieri, però, ha saputo mantenere i nervi saldi, trascinata dai colpi vincenti del duo Cekulaev-Nervini, piazzando la zampata decisiva sul finale per chiudere 25-23.

Dal secondo parziale in poi, le biancoblu hanno letteralmente cambiato marcia. Una partenza fulminante sul punteggio di 8-2 ha indirizzato l’intero set, chiuso agilmente per 25-18. Stesso copione nel terzo e ultimo parziale: le ragazze di coach Tisci non sono riuscite ad arginare l’onda d’urto del sestetto chierese, che ha dominato fino al definitivo 25-15, facendo esplodere la festa per l’accesso in Europa.

Mentre Chieri festeggia l’ennesimo traguardo internazionale, il weekend della Serie A1 Tigotà non si ferma: domani, domenica 19 aprile, i riflettori si sposteranno sull’attesissima Gara 3 di Finale Scudetto tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano (avanti 2-0) e Numia Vero Volley Milano.

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