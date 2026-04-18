Un anno dall’alluvione nel Chiavessese: scoperta una targa a Cavagnolo – FOTO

CAVAGNOLO – A un anno di distanza dalle tragiche giornate del 16 e 17 aprile 2025, il territorio del Chivassese si ferma per ricordare e, soprattutto, per fare il punto sulla ricostruzione. Ieri pomeriggio, venerdì 17 aprile, sul ponte stradale che unisce Brusasco e Cavagnolo, è stata scoperta una targa commemorativa alla presenza delle autorità locali, metropolitane e regionali.

I numeri del disastro

L’impatto di quell’ondata di maltempo fu devastante per il territorio e contò 28,5 milioni di euro di danni, oltre 70 infrastrutture tra strade e ponti interrotte e ben 90 Comuni per i quali venne dichiarato lo stato di emergenza. La risposta della Città Metropolitana arrivò nei giorni immediatamente successivi al disastro; vennero stanziati 5 milioni di euro per finanziare 70 interventi di somma urgenza. Un lavoro titanico per chiudere le strade investite da frane e cedimenti, mettere in sicurezza i versanti e ripristinare, dove possibile, le condizioni minime di viabilità.

Dalla ricostruzione alla prevenzione

Oggi la sfida si è spostata sulla prevenzione del rischio. La Città Metropolitana ha stilato un piano strategico da oltre 23 milioni di euro per 34 interventi mirati sul territorio. Grazie agli stanziamenti regionali, opere fondamentali sono già state portate a termine, come il consolidamento della Provinciale 39 a Rivarossa (costato 250mila euro per riparare un cedimento strutturale) e il ripristino della sede stradale sulla Provinciale 104 a Lauriano.

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