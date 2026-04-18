Biennale Tecnologia, tutto esaurito per Stefano Accorsi: l’IA a teatro tra scienza ed emozione

TORINO – Nel fitto palinsesto proposto dalla Biennale Tecnologia, l’evento che vedeva Stefano Accorsi tra i protagonisti rientrava sicuramente tra gli appuntamenti più attesi. La larga partecipazione ne ha solo confermato le attese.

Torino ha risposto infatti con un “tutto esaurito” e l’evento, a ingresso gratuito, ha dimostrato quanto il pubblico sia affamato di chiavi di lettura umane per comprendere la rivoluzione tecnologica in atto.

Padri, figlie e il senso del progresso

Al centro della narrazione, c’era il legame viscerale e spesso conflittuale tra un padre e una figlia. Lui, interpretato da uno straordinario Stefano Accorsi, è un ingegnere imprenditore fermamente convinto delle potenzialità del progresso tecnologico. Lei, interpretata da Ludovica Martino, è una giovane irrequieta che s’interroga sul senso stesso della condizione umana.

A fare da ponte tra questi due mondi interviene una terza figura, una professoressa (interpretata da Tatiana Tommasi) ed è lei a guidare il pubblico, aiutandolo a immaginare gli sviluppi futuri dell’IA senza mai interrompere il “flusso caldo” e intimo della narrazione familiare.

Il rigore scientifico del Politecnico di Torino

L’opera, scritta da Filippo Gentili e prodotta da Planetaria con il sostegno di Intesa Sanpaolo, si distingue per l’assoluta precisione dei contenuti. Fondamentale, in questo senso, è stata la consulenza scientifica del Politecnico di Torino, che ha garantito uno sfondo tecnologico realistico e accurato. Accompagnato dalle musiche di Roberto Vallicelli e dal light design di Davide Comuzzi, lo spettacolo ha saputo regalare a Torino una mattinata in cui il futuro dell’uomo e quello delle macchine si sono guardati negli occhi.

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