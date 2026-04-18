A Villarbasse nasce “Casa di…”: il progetto che regala l’autonomia alle persone con disabilità

VILLARBASSE – Negli spazi della Casa delle Associazioni è stato inaugurato ufficialmente “Casa di…”, un innovativo progetto abitativo promosso dall’associazione Progetto Davide. L’obiettivo è offrire alle persone con disabilità un percorso reale e supportato verso la vita autonoma, fuori dal nucleo familiare d’origine.

“Palestre di autonomia” e inserimento lavorativo

La realizzazione della struttura, seguita passo dopo passo dall’architetto Francesco Zannier, è stata resa possibile grazie a una forte sinergia territoriale. Un ruolo chiave è stato giocato dal Consorzio Ovest Solidale, che ha gestito i fondi del PNRR necessari per finanziare i lavori. Il Consorzio continuerà ad affiancare i nuovi inquilini con percorsi di collocamento lavorativo attraverso tirocini, pass e vere e proprie assunzioni.

Già dallo scorso gennaio, inoltre, sono state attivate le cosiddette “palestre di autonomia”, esperienze propedeutiche pensate per abituare i futuri inquilini a gestire una casa propria, condividere gli spazi e costruire una quotidianità fondata su responsabilità e sostegno reciproco.

Le radici del progetto

L’inclusione, per funzionare davvero, deve aprirsi all’esterno. Per questo, adiacente alla struttura, aprirà a breve una “portineria di paese”. Si tratta di uno spazio a disposizione di tutti i cittadini di Villarbasse, dove sarà possibile farsi recapitare pacchi, posta e usufruire di piccoli servizi.

Questo sogno divenuto realtà affonda le sue radici nel lontano 2000, Fquando Pier Aldo Bona, insieme a un gruppo di insegnanti della scuola media statale di Villarbasse, iniziò a strutturare nuove attività per gli studenti più fragili. Oggi, a distanza di ventisei anni, quel sogno sarà la “Casa di…”.

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