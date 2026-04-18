Moncalieri, autobus GTT divorato dalle fiamme in piazza Failla

MONCALIERI – Un mezzo pubblico GTT ha improvvisamente preso fuoco in mezzo alla carreggiata. L’incendio ha coinvolto un autobus della linea 67 mentre transitava nella zona di piazza Failla, bloccando la viabilità e scatenando allarmismo tra i presenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e il timore di esplosioni

Le fiamme si sono sprigionate con estrema rapidità, avvolgendo e distruggendo il pullman in pochi istanti. La colonna di fumo nero e il fuoco hanno attirato l’attenzione di numerosi passanti e residenti che, temendo una possibile esplosione del mezzo, si sono tenuti a distanza di sicurezza.

Sul posto è stato necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e rimettere in sicurezza l’intera area. Al momento le cause che hanno innescato il disastroso incendio restano ancora da chiarire, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

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