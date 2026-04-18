Uccide la ex fidanzata e il suo attuale compagno, poi si suicida: è tragedia a Cossombrato

COSSOMBRATO – Si tratta di un duplice omicidio susseguito dal suicidio dell’attentatore, questa la tragica vicenda avvenuta stamattina nell’astigiano.

L’omicida, il 59enne Astrit Koni, e la donna Drita Koni, entrambi di origine albanese, erano residenti da 20 anni in Italia.

Stando alle notizie pervenute, l’uomo avrebbe ucciso a roncolate la ex fidanzata, l’attuale compagno per poi togliersi la vita, probabilmente in preda al terrore dell’atto commesso. Dopo aver compiuto l’abominevole gesto, si è gettato dalla torre del castello del comune. Era in possesso delle chiavi per accedervi poiché addetto giardiniere; in paese era conosciuto come Arturo.

Il primo corpo ad essere ritrovato dai carabinieri è stato proprio il suo, nell’area limitrofa alla struttura. Poche ore di indagine sono bastate a recuperare anche gli altri due cadaveri nei paraggi, che sono stati localizzati in un fosso all’ingresso di Cossombrato.

Sono adesso in corso indagini approfondite dei carabinieri per ricostruire la dinamica.

*NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO*

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