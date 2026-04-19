AlessandriaSport
Basket, Serie A: Derthona cade in casa contro Bologna, finisce 69-74
La Virtus riesce a rimanere in controllo per tutta la durata della sfida, anche se nel finale la Bertram ha sfiorato il colpaccio
TORTONA – Partita molto combattuta alla Nova Arena di Tortona quella valida per la 27ma giornata di Serie A maschile. Dopo un finale thriller, a spuntarla è la Virtus Olidata Bologna: 69 a 74 il punteggio finale.
Gli emiliani, privi di Morgan, Pajola e Vildoza, hanno beneficiato del talento del neoacquisto Yago Dos Santos, alla sua prima apparizione in bianconero.
Dopo un avvio blando, i ritmi si alzano: complice una pessima precisione dei tortonesi al tiro (2/13 dal campo in 10’) il primo quarto si chiude 7-14. Nonostante i tentativi di riagguantare la gara nel corso del secondo quarto, la Bertram riesce a riportarsi solo a contatto con i campioni d’Italia, che vanno all’intervallo sul +7 (32-25).
La Virtus tiene a distanza i padroni di casa, portandosi sul +10 (39-29) con sei minuti da giocare nel terzo quarto, ma le triple di Vital riaccendono la sfida. Ci pensa Yago coi suoi primi punti in veste bianconera a ristabilire le distanze, ma Tortona non si tira indietro, restando sempre a contatto, e nonostante sia Hackett a prendere le redini delle V nere i padroni di casa si riavvicinano pericolosamente fino al -5. A ritmi altissimi nel finale di secondo tempo, le squadre vanno negli spogliatoi sul 25-32.
Finale concitato
Al rientro sul parquet è la squadra di Jakovljevic a portarsi sul +10, mentre Tortona continua a litigare con il ferro, ma il miglior realizzatore del campionato riporta i tortonesi a -3. La Virtus lotta e si presenta a fine terzo quarto sul 40-49. Concitati gli ultimi 5’ di gioco, Tortona tenta il tutto per tutto con Vital e Baldasso fino al -3, ma è troppo tardi: nonostante due giri in lunetta perfetti di Gorham e Hubb, la Virtus prevale 74-69.
Con questo risultato, gli emiliani confermano il primo posto in classifica, mentre Tortona conferma il quinto.
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