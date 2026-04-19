Atp 500, Vavassori sconfitto in finale a Barcellona nel doppio con Herbert: vincono i britannici Cash e Glasspool

TORINO – Andrea Vavassori sconfitto in coppia con Pierre-Hugues Herbert in finale del Barcelona Open Banc Sabadell, torneo del circuito ATP 500. Trionfano in due set (6-3, 6-4) i britannici Lloyd Glasspool e Julian Cash, rispettivamente numero 4 e 5 nel ranking individuale di doppio. Il successo consente così a Cash e Glasspool di guadagnare quattro posizioni nella Race per Torino e attestarsi all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per staccare il pass per la Inalpi Arena.

Dopo aver disputato un ottimo torneo, Vavassori ed Herbert non hanno offerto oggi la loro miglior prestazione, e non sono stati abili a concretizzare le occasioni avute nel corso dell’incontro. Hanno pesato diverse palle break sprecate dal duo italo-francese: nel primo set, prima di cedere il servizio nel sesto game, Vavassori e Herbert si erano trovati avanti 0-40 senza però riuscire a sfruttare alcuna delle tre palle break a loro disposizione.

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