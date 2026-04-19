Basket, Serie A2: Torino si guadagna i play-in vincendo 80-69 contro Sella Cento

TORINO – La Reale Mutua Basket Torino chiude al meglio il suo percorso interno in regular season superando la Sella Cento per 80-69 e conquistando la qualificazione matematica ai play-in. Un successo solido e meritato che permette ai gialloblù di migliorare il proprio bilancio a quota 16 vittorie e 19 sconfitte in vista dell’ultima giornata decisiva per il piazzamento e quindi anche per il fattore campo nel primo turno di play-in.

Gara indirizzata già nel primo tempo, con un asse particolarmente efficace tra Teague e Allen, entrambi già in doppia cifra all’intervallo. Nel primo quarto entrambe le squadre cercano di spingere sull’acceleratore, Torino cresce alla distanza e Cento risponde con le iniziative di DeVoe e la presenza sotto canestro di Tiberti. Il primo parziale vede i padroni di casa avanti 23-18.

Torino continua a condurre e prova ad abbozzare una fuga con le iniziative di Allen e Teague. I gialloblù sono attenti su entrambe le metà campo e riescono a portare il vantaggio in doppia cifra, chiudendo la prima metà di gara avanti sul 44-34. Torino rientra in campo con la stessa attenzione e lucidità per prendere sempre di più il controllo del gioco. Le percentuali dall’arco continuano a sorridere ai gialloblù, che toccano anche il massimo vantaggio sul +17, ma una fiammata di DeVoe interrompe il parziale torinese. Gli uomini di coach Moretti mantengono comunque il pallino del gioco, potendo contare anche su minuti di energia da parte del giovane Eruke. Torino avanti 66-52 a fine terzo quarto.

Non la migliore partenza possibile nell’ultimo quarto per i padroni di casa, con Cento che prova a reagire con i soliti DeVoe e Tiberti per ricucire lo svantaggio fino al -9. La Reale Mutua deve gestire con lucidità e ci riesce, rispondendo alla reazione emiliana con Schina e Teague per tenere gli ospiti a distanza di sicurezza, senza dover assumersi il rischio di un finale in volata. Risultato finale 80-69.

Teague ha chiuso da top scorer con 23 punti, ben supportato dai 17 punti e 13 rimbalzi di Allen.

«Sono molto contento, ci tengo a fare i complimenti ai miei ragazzi e ringraziare loro, la società e i tifosi» dichiara soddisfatto a fine partita il coach di Torino Moretti – «Questa vittoria vale l’accesso matematico ai play-in e secondo me è un traguardo di valore dopo una stagione che ha avuto i suoi alti e bassi ma in cui non è mai mancata la voglia del gruppo di lavorare duramente».Con il pass per i play-in già in tasca, l’attenzione si sposta ora sull’ultima giornata, che vedrà Torino impegnata in trasferta a Rieti in una sfida decisiva per determinare il piazzamento finale.

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