In via di spegnimento il rogo scoppiato a Beinasco, non ci sono persone coinvolte – FOTO

BEINASCO – L’incendio divampato questa mattina nella zona industriale di Beinasco (TO) è in via di estinguimento. La colonna di fumo del rogo scoppiato nei locali dell’azienda Speed Service si vedeva a chilometri di distanza, fino a Torino.

Fortunatamente però l’ultimo bollettino dei Vigili del fuoco, diramato alle 18, parla di fiamme confinate e sotto controllo, con le operazioni di bonifica e lo spegnimento degli ultimi focolai in corso. Escluso il coinvolgimento di persone.

#Torino, #incendio in una ditta di trasporti a Beinasco, dalle 11 #vigilidelfuoco al lavoro con 7 squadre per contenere le fiamme ed escludere persone coinvolte. In corso evacuazione precauzionale di alcune strutture vicine. Intervento in atto, elicottero Drago in sorvolo… pic.twitter.com/FT6ffY6G7L — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 19, 2026

Come spiegato dal sindaco della cittadina torinese, Daniel Cannati, sono in corso le operazioni di indagine relative alle cause dell’innesco e propagazione delle fiamme.

Sono state effettuate anche le prime rilevazioni ambientali di Arpa, che non hanno indicato uno scenario preoccupante. Tuttavia, per precauzione, il sindaco ha annunciato che domani mattina la scuola dell’infanzia “Aleramo” rimarrà chiusa: i dati sulla qualità dell’aria potrebbero infatti peggiorare nelle ore più fredde. I controlli di Arpa proseguiranno comunque nelle prossime ore.

Erano stati evacuati alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze, le palazzine ai civici 13, 15 e 17 di via Monginevro, ma le famiglie temporaneamente sfollate sono potute rientrare a casa già da questa sera. «Rimane valido, almeno per le prossime ore, l’invito a tenere chiuse le finestre, in via precauzionale» scrive sui social Cannati.

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