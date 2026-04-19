Calcio, Serie A: il Toro fa 0-0 a Cremona, punto utile ai padroni di casa

TORINO – Prestazione rivedibile del Toro a Cremona nella gara delle 12.30 di oggi, campionato di Serie A di calcio. Allo “Zini” matura uno 0 a 0 avaro di emozioni che comunque smuove leggermente la classifica dei padroni di casa, ora a +1 sul Lecce terzultimo che sarà impegnato nella difficile trasferta di Firenze lunedì sera.

Primo tempo a ritmi bassi e privo di occasioni da gol: buona prova difensiva del Torino, che però fatica moltissimo in costruzione, regalando anche palloni potenzialmente pericolosi alla Cremonese, come al 42’, quando un errore di Ebosse in uscita consente a Bonazzoli di calciare da fuori: alto. I grigiorossi risultano comunque molto sterili nelle loro proposte offensive. Secondo tempo dominato dalla squadra dell’ex Giampaolo. La forte pressione, con il Torino asserragliato nella sua metà campo e incapace di proporre azioni degne di nota, produce prima una grande conclusione di Bonazzoli parata con un grande intervento da Paleari, poi, sul calcio d’angolo seguente, la rete di Baschirotto, annullata dopo un lungo consulto var (durato cinque minuti) per fallo su Paleari. Spingono ancora i padroni di casa nel finale: occasione per Sanabria (miracolo di Pedersen in anticipo) e chances per Djuric e Okereke. Ma alla fine la “cremo” rischia la beffa: Audero bravissimo al 94’ sul neo-entrato Kulenovic.

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