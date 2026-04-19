Mezza maratona a Torino, Giuseppe Damato stabilisce il record mondiale over 90

TORINO – Undicesima edizione questa mattina, 19 aprile, per La Mezza e La Dieci di Torino, le due manifestazioni podistiche organizzate da Base Running. Una festa per gli 8mila runner che hanno corso lungo le vie del centro, con partenza e arrivo in Piazza Vittorio.

Gli organizzatori parlano di “edizione record”: non solo per il numero dei partecipanti, mai così tanti, ma per i «grandi risultati, umani e sportivi».

Straordinario il 90enne Giuseppe Damato: dopo aver stabilito il record mondiale della Maratona over 90 a Milano la scorsa settimana, oggi ha polverizzato il record mondiale della mezza maratona, chiudendo in 2.07.36.

Grande festa anche per Damiano che ha concluso la Mezza tra gli applausi degli amici e della sua squadra ad un anno dal suo trapianto di cuore. Un grandissimo risultato, ottenuto proprio nella Giornata Nazionale dei Trapianti.

È stato il kenyano Exidor Simon Duci a vincere la “Mezza” con il tempo che di 1.03.36, seguito dal connazionale Kodgei Jakob con 1.05.51. Al terzo posto Francia Patrik, della Reggio Asd, con il tempo di 1.06.57.

Per le donne vince la Mezza Restagno Laura della Mondovì Acqua San Bernardo con il tempo di 01.23.11, seguita da Masili Elena Cristina dell’Atletica Monterosa con 01,24.06. Terzo posto per Albertino Celeste con 01,26,24

Sul podio della Dieci maschile Susca Giovanni (00.30.20) seguito da Cornali Nicolò (00,31,13) e Santelli Emanuele (00.31.28). Per le donne vince Zampaglione Silvia (00.35.36); secondo posto per Capelletti Martina (00.36.42) e terzo posto per Visaggi Silvia, Asd Borgaretto con 36’45”.

«Sono molto felice» – ha dichiarato Alessandro Giannone, presidente di Base Running- «perché oggi abbiamo vissuto una giornata da record incredibile, una festa indimenticabile. Non abbiamo mai avuto così tanti runner stranieri e questo ci gratifica e fa capire quanto Torino sia ormai una città amatissima dai runner. Voglio ringraziare il Comune di Torino, che da sempre crede in questa manifestazione, e l’Assessore Carretta che questa mattina ha vissuto con noi questa grande festa, Adesso pensiamo alla Tuttadritta, che si corre il 10 maggio».

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