Calcio, Serie A: Juve in volata Champions, battuto 2 a 0 il Bologna

TORINO – Grande partita della Juventus nel posticipo serale della 33ma giornata di Serie A. Allo Stadium finisce 2 a 0 sugli uomini di Italiano.

Il ricordo di Alex Manninger

Prima del calcio d’inizio, il ricordo molto sentito dell’ex portiere bianconero Manninger, deceduto dopo essere stato travolto da un treno giovedì. Gli ex compagni e simboli juventini Bonucci, Buffon, Marchisio, Chimenti e Chiellini, accompagnati dai tre portieri oggi in distinta Di Gregorio, Perin e Scaglia, hanno fatto il loro ingresso in campo con una corona di rose bianche in mano, deponendola nell’area piccola, davanti alla porta difesa dall’austriaco per quattro anni, sotto la Curva Sud. Dietro di loro, tre giovani portieri del vivaio bianconero con indosso la maglia numero 13. Le due squadre hanno poi osservato un minuto di silenzio.

Il triste ricordo ha forse caricato ulteriormente la Juve, in campo senza l’acciaccato Yildiz ma con un Boga ispiratissimo. Bologna tramortito da un inizio tambureggiante dei bianconeri, non certo una novità con Spalletti: dopo 2 minuti David insacca di testa su cross perfetto di Kalulu. I felsinei non hanno la forza di rispondere e sono resi vulnerabili da una tattica difensiva molto rischiosa, con una difesa alta e i terzini sempre in proiezione. Al 12’ Conceiçao avrebbe raddoppiato, ma il fuorigioco vanifica il bel movimento del portoghese. I padroni di casa sono poi più volte pericolosi nel resto della prima frazione: prima lo stesso “Chico” trova un mezzo miracolo di Ravaglia in uscita, poi una clamorosa traversa di Holm al volo col piede debole, e nel finale l’occasionissima ancora per David, che incrocia leggermente a lato. Il Bologna si rende pericoloso solo con un tiro-cross di Cambiaghi che nessuno spinge dentro.

Il secondo tempo si apre meglio per gli ospiti, con una buona chance creata da un volitivo Orsolini, che calcia a lato. Ma al 57’ è la juve a segnare: McKennie pennella da destra, sbuca Thuram che ancora di testa batte ravaglia. Il 2 a 0 non spegne subito i rossoblù, che potrebbero riaprirla pochi minuti dopo, ma Rowe trova un palo clamoroso. Finite così le emozioni, nel finale altra nota negativa per il Bologna: Bernardeschi entra al posto di Castro ma è costretto a uscire poco dopo per un infortunio muscolare.

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