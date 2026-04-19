Incendio in un capannone nella zona industriale di Beinasco, evacuate alcune case

BEINASCO – È divampato un grosso incendio nella tarda mattinata di oggi all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco (TO). Il rogo ha colpito il capannone della Speed Service, un’azienda di trasporto merci.

La colonna di fumo grigio è visibile da grande distanza. Sul posto stanno intervenendo sette squadre del comando dei Vigili del fuoco di Torino, che stanno lavorando per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte. È inoltre in corso l’evacuazione, a scopo precauzionale, di alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze. Il sindaco Daniel Cannato, via social, ha invitato i cittadini di Beinasco a «restare con le finestre chiuse se si abita in zona, e ad evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare». Sul luogo del rogo anche Arpa per le verifiche ambientali, Polizia, Carabinieri e Croce Rossa. Le operazioni sono tuttora in corso e le cause dell’incendio restano al momento ignote.

Nel frattempo, il Comune di Beinasco ha allestito in piazza Danilo Dolci un punto di raccolta a servizio a servizio dei residenti sfollati.

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