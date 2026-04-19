Istituti tecnici torinesi contro la riforma del ministro Valditara: annunciato presidio sotto l’Ufficio scolastico regionale

TORINO – La Rete degli Istituti Tecnici in mobilitazione di Torino e Provincia ha annunciato un presidio di protesta per lunedì 20 aprile alle 14.30, sotto l’Ufficio scolastico regionale (Usr).

A una settimana dal lancio, l’appello della Rete degli Istituti contro il riordino degli Istituti tecnici promossa dal ministro Valditara ha già raccolto oltre mille firme: «Tra le famiglie firmatarie cresce la rabbia di chi ha iscritto i propri figli a gennaio sulla base di quadri orari e indirizzi precisi, salvo vederli stravolti in corso d’opera dalla modifica dei piani di studio imposta dalla riforma. Un cambiamento delle regole a giochi fatti che sta generando smarrimento e protesta» spiega in una nota la Rete.

Tra le richieste immediate del presidio di lunedì ci sarà quella di essere ricevuti dal Direttore generale dell’Usr per presentargli le rimostranze delle scuole e chiedergli di riferire al Ministro che il personale degli istituti, sostenuto dalle famiglie, è pronto a iniziative clamorose si continuerà a ignorare le istanze delle comunità scolastiche. L’iniziativa di Torino è già diventata un esempio per Cuneo, che scenderà in piazza martedì 21.

«La Rete degli Istituti Tecnici in mobilitazione di Torino e Provincia invita a non farsi ingannare dalle promesse di Valditara che hanno portato alcune sigle sindacali a sospendere lo stato di agitazione: la mobilitazione prosegue perché i nodi restano irrisolti» così ancora la Rete. Sotto accusa ci sono il taglio del tempo scuola, lo smantellamento del biennio comune, la riduzione delle discipline umanistiche e scientifiche e anche «la logica aziendalista che accomuna il riordino dei quinquennali alla “filiera 4+2″».

Al presidio aderiscono le federazioni locali di FLC Cgil, Cub Sur, Cobas Scuola, USB Scuola e FGU Gilda Unams, con il sostegno dell’Assemblea Scuola Torino.

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