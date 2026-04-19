Uomo minaccia di buttarsi da palazzo di quattro piani a Torino: tentativo sventato dalla Polizia

TORINO – Mentre non è cambiata la situazione del 43enne che da giovedì mattina, 17 aprile, minaccia di lanciarsi nel vuoto da un palazzo di sei piani in via Acciarini a Torino, è giunto un altro allarme suicidio alla Polizia locale. Fortunatamente a lieto fine.

Attorno alle cinque di pomeriggio di ieri pomeriggio, in una via del centro, è stato segnalato agli agenti un uomo che si sporgeva dal balcone al quarto piano di un palazzo, minacciando di buttarsi di sotto. Giungono sul posto alcune pattuglie, che entrano nell’edificio per raggiungerlo e convincerlo a rientrare in casa. L’uomo, 60 anni, vive solo in un appartamento del medesimo stabile. Arrivati all’appartamento, gli agenti trovano la porta socchiusa e silenziosamente, per non metterlo in allarme, entrano: il sessantenne è seduto a cavalcioni sulla ringhiera del balcone, dove si trova in bilico, in stato confusionale, tremante. Racconterà più tardi di aver assunto una dose massiccia di farmaci. Rischia di cadere: a quel punto gli agenti decidono di agire: lo afferrano per le spalle e cingendolo per la vita, lo riportano dentro casa. È salvo.

L’uomo ha racconta loro di una situazione di sofferenza per difficoltà economiche e solitudine. Gli agenti lo hanno infine accompagnato dai sanitari del 118, per essere visitato all’ospedale Molinette.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo. Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile! Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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