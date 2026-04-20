Truffa delle email a nome del Ministero della Salute per il rinnovo della tessera sanitaria

PIEMONTE – Nuovo tentativo di truffa a scapito dei cittadini per il rinnovo della tessera sanitaria. In questi giorni stanno circolando false email che, utilizzando impropriamente il nome del Ministero della Salute, invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l’iscrizione a servizi sanitari digitali.

A lanciare l’allarme è lo stesso ministero della Salute. Che spiega: “Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali”.

Come funziona la truffa

Spiega il ministero: “Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all’aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico.

Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili, incluso i dati bancari.

La Tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico sono gratuiti, sempre e per tutti.

I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Come riconoscere ed evitare la truffa

Il Ministero della Salute non invia email per richiedere l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali.

Si ricorda che eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali.

Cosa fare

non cliccare sui link contenuti nelle email sospette;

non fornire dati personali o sensibili;

cancellare immediatamente il messaggio.

Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.

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