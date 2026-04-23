TORINO – Il meteo a Torino per venerdì 24 aprile 2026 si inserisce in un contesto atmosferico tipicamente primaverile avanzato, caratterizzato dalla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato su tutto il Nord-Ovest. La giornata sarà contraddistinta da tempo stabile, cielo sereno e assenza di precipitazioni, con condizioni ideali sia in città sia nelle aree limitrofe.

Mattino: avvio limpido con aria fresca e ottima visibilità

La mattinata si aprirà sotto il segno della stabilità atmosferica, con cieli sereni o al più velati e una qualità dell’aria generalmente buona. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, rendendo l’avvio di giornata fresco ma piacevole, soprattutto nelle prime ore. I venti saranno deboli dai quadranti nordorientali, contribuendo a mantenere un’atmosfera asciutta e limpida. Dal punto di vista meteorologico, si tratterà di una situazione ideale per chi si sposta nelle prime ore del giorno, grazie all’assenza di fenomeni e alla visibilità eccellente.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature fino a 25°C

Nel corso delle ore centrali, l’anticiclone garantirà pieno irraggiamento solare, con assenza di nuvolosità significativa. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere una massima di 25°C, valori superiori alla media del periodo. Il clima sarà mite e gradevole, con condizioni ideali per attività all’aperto. I venti ruoteranno progressivamente dai quadranti meridionali, risultando deboli da Sud-Sudest, senza influenzare in modo significativo la percezione del caldo. Questa configurazione atmosferica riflette una fase stabile e consolidata, con elevato soleggiamento e scarsa variabilità.

Sera: stabilità diffusa e clima mite

La serata proseguirà all’insegna della continuità anticiclonica, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno miti per il periodo. Lo zero termico a circa 3306 metri conferma la presenza di aria relativamente calda in quota, elemento che contribuisce alla stabilità generale. Non sono previste precipitazioni né fenomeni significativi: nessuna allerta meteo segnalata.

Tendenza meteo Torino

Sabato 25 aprile: ancora sole prevalente e condizioni stabili, con temperature in linea con quelle di venerdì;

ancora sole prevalente e condizioni stabili, con temperature in linea con quelle di venerdì; Domenica 26 aprile: prosegue il tempo soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima primaverile;

prosegue il tempo soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima primaverile; Lunedì 27 aprile: possibile aumento della nuvolosità, con nubi sparse ma senza precipitazioni significative.

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