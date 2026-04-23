Seguici su

Pubblicato

26 minuti fa

il

TORINO – Il meteo a Torino per venerdì 24 aprile 2026 si inserisce in un contesto atmosferico tipicamente primaverile avanzato, caratterizzato dalla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato su tutto il Nord-Ovest. La giornata sarà contraddistinta da tempo stabile, cielo sereno e assenza di precipitazioni, con condizioni ideali sia in città sia nelle aree limitrofe.

Mattino: avvio limpido con aria fresca e ottima visibilità

La mattinata si aprirà sotto il segno della stabilità atmosferica, con cieli sereni o al più velati e una qualità dell’aria generalmente buona. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, rendendo l’avvio di giornata fresco ma piacevole, soprattutto nelle prime ore. I venti saranno deboli dai quadranti nordorientali, contribuendo a mantenere un’atmosfera asciutta e limpida. Dal punto di vista meteorologico, si tratterà di una situazione ideale per chi si sposta nelle prime ore del giorno, grazie all’assenza di fenomeni e alla visibilità eccellente.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature fino a 25°C

Nel corso delle ore centrali, l’anticiclone garantirà pieno irraggiamento solare, con assenza di nuvolosità significativa. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere una massima di 25°C, valori superiori alla media del periodo. Il clima sarà mite e gradevole, con condizioni ideali per attività all’aperto. I venti ruoteranno progressivamente dai quadranti meridionali, risultando deboli da Sud-Sudest, senza influenzare in modo significativo la percezione del caldo. Questa configurazione atmosferica riflette una fase stabile e consolidata, con elevato soleggiamento e scarsa variabilità.

Sera: stabilità diffusa e clima mite

La serata proseguirà all’insegna della continuità anticiclonica, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno miti per il periodo. Lo zero termico a circa 3306 metri conferma la presenza di aria relativamente calda in quota, elemento che contribuisce alla stabilità generale. Non sono previste precipitazioni né fenomeni significativi: nessuna allerta meteo segnalata.

Tendenza meteo Torino

  • Sabato 25 aprile: ancora sole prevalente e condizioni stabili, con temperature in linea con quelle di venerdì;
  • Domenica 26 aprile: prosegue il tempo soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima primaverile;
  • Lunedì 27 aprile: possibile aumento della nuvolosità, con nubi sparse ma senza precipitazioni significative.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *