Elsa Rubino è fuori pericolo, trasferita a Torino la quindicenne ustionata nel rogo di Crans-Montana

TORINO – Sarà trasferita nelle prossime ore all’ospedale Cto di Torino Elsa Rubino, la studentessa quindicenne di Biella rimasta gravemente ferita nel terribile rogo che ha distrutto il locale Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno. La giovane, che aveva riportato ustioni sul 60% del corpo, è ora dichiarata fuori pericolo dai medici che l’hanno seguita a Zurigo.

Il bilancio della tragedia resta drammatico: 40 morti e 116 feriti, tra cui Elsa considerata la più grave tra i feriti italiani. Nei due mesi trascorsi dall’incendio, la ragazza è stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici. Il primo, effettuato il giorno dell’Epifania, è durato circa dodici ore ed è stato concentrato sull’intestino. Il trasferimento a Torino avverrà solo dopo che i medici hanno accertato la stabilizzazione delle sue condizioni.

Ad attenderla ci sono non solo i familiari, ma anche i compagni della classe 2E del liceo Sella di Biella. Per loro, il preside Gianluca Spagnolo aveva già attivato nei giorni successivi alla strage un protocollo di supporto psicologico specialistico in collaborazione con l’associazione Emdr Italia, ente di riferimento internazionale nella gestione dei traumi, anche in ambito scolastico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese