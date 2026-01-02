Una 15enne biellese tra i feriti della strage di Crans-Montana: in coma farmacologico a Zurigo

BIELLA – Dopo un primo momento di incertezza, è arrivata la notizia che la comunità di Biella non si aspettava. Elsa Rubino, studentessa 15enne del liceo linguistico, è tra i feriti dell’incendio del bar Constellation di Crans-Montana nel Canton del Vallese in Svizzera.

Ora si trova in coma farmacologico all’ospedale di Zurigo, con ustioni al 70% del corpo. Era venuta con il padre a passare le vacanze nella nota località sciistica svizzera e frequentava il bar in questione. La madre, con cui abita a Biella, è partita subito per Zurigo, appena saputa la notizia.

Appena le sue condizioni si stabilizzeranno e permetteranno, sarà trasferita in Italia, come è successo con altri feriti.

