Scialpinista soccorso sul monte Marguareis, era scivolato per 150 metri

CHIUSA PESIO – È ricoverato in ospedale in codice giallo lo scialpinista precipitato in un canale nel primo pomeriggio di oggi, 25 aprile. L’incidente è avvenuto lungo il versante settentrionale del monte Marguareis, a Chiusa Pesio (CN).

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13.15 dalla compagna di gita dell’infortunato. L’uomo, in fase di discesa con gli sci sul canale dei Genovesi, è caduto scivolando per circa 150 metri sulla neve, prima di arrestarsi in un punto non visibile dalla compagna.

Sul posto è stato inviato l’elicottero del 118, che ha individuato il luogo dell’incidente e ha sbarcato l’équipe al verricello. Sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Dopo che il paziente è stato stabilizzato e imbarellato, si è proceduto con il recupero a bordo dell’elicottero per la successiva ospedalizzazione.

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