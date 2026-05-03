CronacaTorino
Aggredito e rapinato un rider 29enne a Torino in pieno centro
Il ragazzo, studente del Politecnico, è stato avvicinato da due sconosciuti, malmenato e derubato
TORINO – L’ennesima violenza ingiustificata ai danni di un rider. Mercoledì 29 aprile a Torino, poco prima della mezzanotte, un rider 29enne studente del Politecnico era alla sua ultima consegna della giornata. Il ragazzo si trovava in centro, in via Rossini, e stava per consegnare del cibo, che qualcuno aveva ordinato con Glovo. A quel punto, due sconosciuti lo avrebbero avvicinato, per poi aggredirlo e rapinarlo. Prima è stato preso a calci e pugni in mezzo alla strada, poi derubato dei sacchetti che trasportava nella borsa termica. Il caso è stato denunciato in un primo momento su Facebook.
Qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri, che ha soccorso il fattorino. Il 29enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti: era sotto choc ma le sue condizioni fortunatamente non risultavano gravi. Le indagini sono in corso: non è chiaro se all’origine ci sia un problema con il cliente o un tentativo di furto. Gli investigatori analizzeranno le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’aggressione e individuare gli autori.
Intanto, la sicurezza dei rider è un tema caldissimo: solo una decina di giorni fa il rider 32enne Adnan Salah Elsayed è morto sopra Corvetto per una caduta dalla propria bici, dopo aver effettuato una consegna, forse urtato da un altro mezzo.
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