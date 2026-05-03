AlessandriaCronaca
Domenica nera sulle strade in Piemonte: 67enne perde la vita in uno scontro con un’auto a Novi
Dopo il motociclista deceduto a Suno nel primo pomeriggio, ora questo schianto mortale nell’Alessandrino: ci sono anche due ragazze ferite
NOVI LIGURE – Due auto coinvolte in un tragico schianto questo pomeriggio, lungo strada Cassano a Novi Ligure (AL). Un uomo di 67 anni ha perso la vita. Due ragazze, una di 21 anni e una di 15 sono state trasportate all’ospedale San Giacomo di Novi in codice verde.
Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, i Vigili del fuoco, i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi di legge. La dinamica è in corso d’accertamento. La vettura condotta dall’uomo deceduto si è capottata: le Forze dell’ordine dovranno capire se ciò sia successo per il tentativo di evitare un’auto uscita da una via laterale, oppure a seguito dell’impatto con questo secondo veicolo.
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