CronacaCuneo
Aveva lasciato 100 grammi di hashish su una finestra del carcere di Fossano, arrestato
L’intervento della Polizia lodato dall’Osapp: «Si tratta di un risultato che testimonia l’elevata professionalità e dedizione degli operatori del corpo»
FOSSANO – Gli agenti di Polizia penitenziaria del carcere di Fossano (CN) hanno sventato l’introduzione di un panetto di droga nell’istituto. Un cittadino libero e presumibilmente in contatto con alcuni detenuti, è stato arrestato in flagranza dopo che aveva lasciato un pacchetto con circa 100 grammi di hashish su una finestra affacciata in strada, in prossimità della chiesa interna al carcere.
È accaduto nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 14.15. I poliziotti hanno poi proceduto al sequestro e all’analisi del pacchetto. L’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria ha espresso apprezzamento per la competenza, la prontezza e la professionalità dimostrati dal personale di Fossano. «Si tratta di un risultato che testimonia, ancora una volta, l’elevata professionalità e dedizione degli operatori del corpo. Auspichiamo che l’amministrazione sappia riconoscere adeguatamente l’impegno, il senso del dovere e le capacità professionali dimostrate nella circostanza» ha commentato Leo Beneduci, segretario generale dell’OSAPP.
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