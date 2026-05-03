Dipendente di un negozio cerca di difendere una cliente ma viene aggredita a sua volta: arrestato un 40enne

TORINO – Un quarantenne dà in escandescenze a Torino e viene arrestato.

La Polizia è intervenuta in via Stradella in un’attività commerciale dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna. Qui, un quarantenne in evidente stato di alterazione alcolica si era introdotto nel negozio, assumendo atteggiamenti molesti nei confronti di una cliente. A quel punto, la dipendente era intervenuta in sua difesa, ma era stata aggredita a sua volta, e l’uomo le aveva sottratto il cellulare, tentando di portarlo via. La donna, con l’aiuto di alcuni presenti, era riuscita infatti in un primo momento a raggiungere il 40enne, il quale, per tentare la fuga, l’aveva colpita con un pugno al volto. Nonostante il colpo subito, la vittima ha recuperato il telefono e ha allertato le Forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti, l’uomo si presentava molto agitato e aggressivo, opponendo resistenza e tentando di colpire i poliziotti.

Alla fine, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno”. Dovrà rispondere di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

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