Il 5 maggio la Giornata Giornata mondiale dell’Igiene delle Mani: a Novara un’iniziativa di sensibilizzazione per i più piccoli

NOVARA – Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Oms. Si tratta di un appuntamento annuale volto a sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sull’importanza di una corretta igiene delle mani, per prevenire le infezioni e tutelare la salute. Lo slogan della campagna 2026 è: “Action saves lives” (Agire salva vite). Nel contesto della Giornata, l’Asl Novara propone il progetto “Lavarsi le mani… dagli occhi dei bambini”, un’iniziativa che mette al centro i più piccoli, trasformandoli in protagonisti attivi della promozione della salute.

Nel reparto di Pediatria, i piccoli pazienti sono stati coinvolti in attività educative e ludico-creative pensate per avvicinarli, in modo semplice e partecipato, al tema dell’igiene delle mani. Attraverso momenti di gioco, dialogo e condivisione, ai bambini e ai loro genitori/tutori sono state fornite spiegazioni chiare e accessibili sull’importanza di questo gesto quotidiano e sui principali momenti in cui è necessario lavarle.

Particolare valore viene dato all’espressione creativa dei bambini: i disegni che sono stati chiamati ad eseguire diventeranno non solo strumenti educativi, ma veri e propri messaggi di salute. Infatti, saranno raccolti, valorizzati e inseriti in una brochure informativa e, nella giornata del 5 maggio, esposti in uno spazio dedicato all’interno del reparto.

Quel giorno sarà inoltre presente uno stand dedicato nell’atrio del Presidio Ospedaliero di Borgomanero, con dimostrazioni pratiche del corretto lavaggio delle mani attraverso un box pedagogico. Saranno distribuite le brochure informative realizzate con i disegni dei bambini.

L’asl Novara ricorda come il gesto di lavarsi le mani, nella sua semplicità, sia fondamentale per interrompere la trasmissione dei microrganismi patogeni. È fondamentale eseguirlo correttamente: rimuovere anelli e bracciali, utilizzare sapone liquido in quantità adeguata e frizionare accuratamente tutte le superfici delle mani.

La campagna globale “SAVE LIVES: Clean Your Hands”, giunta al suo 18° anno, evidenzia come le infezioni correlate all’assistenza sanitaria rappresentino ancora oggi un problema quotidiano per i pazienti in tutto il mondo e contribuiscano anche al fenomeno dell’antimicrobico-resistenza, con impatti rilevanti sulla salute e sui sistemi sanitari. Una quota significativa di queste infezioni è tuttavia prevenibile: l’OMS sottolinea che l’adozione sistematica di corrette pratiche di igiene delle mani e di misure di prevenzione e controllo delle infezioni può ridurre in modo sostanziale i rischi.

Promuovere una forte cultura della qualità e della sicurezza significa incoraggiare comportamenti corretti e continui, migliorando conoscenze, atteggiamenti e pratiche legate all’igiene delle mani.

«Lavarsi le mani è un gesto semplice e quotidiano e per questo può essere facile sottovalutare la sua importanza» – afferma Federico Pagnoni, dirigente medico del Presidio Ospedaliero di Borgomanero – «Si tratta invece di un comportamento semplice da mettere in atto ed efficace nel ridurre il rischio di infezione e nel contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza. L’Asl Novara, pertanto, si impegna a mantenere alta l’attenzione verso questa buona pratica non solo attraverso la formazione degli operatori sanitari ma anche diffondendo la cultura dell’igiene delle mani ai cittadini» conclude.

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