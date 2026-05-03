Buoni gli ingressi alle residenze reali sabaude durante il ponte del 1° maggio, più di 4600 al Castello di Agliè

PIEMONTE – Arrivano i primi dati delle visite alle residenze reali sabaude durante il ponte del 1° maggio, diffusi dal Ministero della Cultura. I numeri, aggiornati con le ultime proiezioni delle ore 13 di oggi, domenica 3 maggio, sono stati molto positivi. Confermato il trend di crescita registrato nell’ultimo anno, nonché l’interesse del pubblico verso i siti del territorio.

I dati

Questi gli ingressi conteggiati nei tre giorni – venerdì, sabato e domenica:

Castello di Racconigi (CN): 3826 ingressi

(CN): 3826 ingressi Castello di Agliè (TO): 4654 ingressi

(TO): 4654 ingressi Palazzo Carignano (TO): 920 ingressi

(TO): 920 ingressi Villa della Regina (TO): 2593 ingressi

(TO): 2593 ingressi Castello di Moncalieri (TO): 566 ingressi

«A luglio riapriremo lo straordinario Forte di Gavi»

«La concomitanza tra la prima domenica gratuita istituita dal Ministero della Cultura e il ponte del Primo Maggio ha giocato a favore di chi ha scelto i nostri luoghi straordinari per una giornata all’insegna della bellezza e della natura» – ha dichiarato Filippo Masino, direttore delle Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte – «Sono numeri che non ci sorprendono, e che anzi confermano un apprezzamento sempre più forte del nostro lavoro. Stiamo portando avanti progetti pluriennali per dotare tutti i siti di servizi di qualità, adeguati ai visitatori. A luglio riapriremo lo straordinario Forte di Gavi e in autunno un Palazzo Carignano tutto nuovo, potenziando così l’offerta museale del centro di Torino. Luoghi da non visitare solo una volta, ma in cui tornare grazie ai programmi di attività ed eventi che abbiamo sviluppato per ognuno: dal parco di Racconigi con la rassegna Effimera, agli eventi nel castello di Agliè, fino a Qu.een a Villa della Regina».

Altri luoghi di interesse

Le 5 residenze reali sono curate dall’istituto autonomo del Ministero della Cultura “Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte”, che si occupa anche di altri sette luoghi di cultura, sparsi in Piemonte.

– Castello di Serralunga – Serralunga d’Alba (CN)

– Forte di Gavi – Gavi (AL)

– Abbazia di Vezzolano – Albugnano (AT)

– Abbazia di Fruttuaria – San Benigno Canavese (TO)

– Area Archeologica di Augusta Bagiennorum – Bene Vagienna (CN)

– Area Archeologica della città romana di Industria – Monteu da Po (TO)

– Area Archeologica di Libarna – Serravalle Scrivia (AL)

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