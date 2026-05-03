Calcio, Serie A: Juve sprecona contro l’Hellas, allo Stadium finisce 1-1

TORINO – Proseguono i problemi di concretizzazione sotto porta per la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri, nella sfida delle 18 di oggi, non vanno oltre l’1-1 casalingo con il già retrocesso Verona, che gioca una partita gagliarda e onorevole, ma quasi tutta nella propria metà campo (come prevedibile)

Avvio come sempre arrembante della Juve, con le occasioni per Mckennie, Kelly e Conceiçao nei primi 16 minuti. Edmundsson salva su David al 24′, ma la chance più grossa è sulla testa di Bremer, che colpisce la traversa al 26′. Il difensore brasiliano sarà poi protagonista in negativo su un clamoroso blackout confezionato da lui e Kelly pochi minuti dopo: disimpegno errato del brasiliano dopo una palla scomoda recapitatagli dall’inglese, Bowie ne approfitta e mette a sedere un sorpreso Di Gregorio sul suo palo. Il gol scuote i gialloblù che si rendono pericolosi subito dopo ancora con Bowie: grande intervento questa volta di Kelly in chiusura. Il secondo tempo si apre con l’ingresso in campo di Dusan Vlahovic, ed è subuto assedio Juve, con chance per David. Al 61′, Vlahovic calcia magistralmente una punizione da 25 metri e batte Montipò: è 1-1. Dal pari in poi la juve colleziona occasioni da gol: le più clamorose, quelle di Conceicao (63′ e 66′) e di Zhegrova , entrato al suo posto, al 92′. Nel mezzo, una buona iniziativa ancora di Bowie chiusa con un tiro centrale.

La Juve spreca così incredibilmente l’occasione di agganciare il Milan al quarto posto, a 67, dopo la sconfitta dei rossoneri questo pomeriggio contro il Sassuolo. C’è comunque l’allungo sul Como quinto: ora è +3 il vantaggio. Corsa Champions ancora aperta.

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