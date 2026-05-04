AmbienteTorino
Capriolo salvato in un cortile di una scuola a Venaria Reale e liberato in natura
Il servizio garantisce il recupero di animali non gestibili dai cittadini, come ungulati, carnivori pericolosi, rapaci e serpenti
VENARIA REALE – Intervento di soccorso a Venaria Reale, dove un capriolo adulto di circa 20 chili è stato recuperato nel cortile della scuola primaria Rigola di via Amati dopo essere rimasto incastrato nella recinzione.
L’allarme è scattato grazie a una segnalazione dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti un tecnico faunistico del CANC – Centro Animali Non Convenzionali dell’Università di Torino, un agente del Nucleo Faunistico della Polizia locale della Città metropolitana e gli agenti della Polizia municipale.
Le condizioni dell’animale
Il capriolo, sebbene visibilmente spaventato per la presenza delle persone e per l’impossibilità di liberarsi, è stato trovato in buono stato di salute. Dopo essere stato disincastrato con cautela, è stato sistemato in una cassetta da trasporto e successivamente reintrodotto nel suo habitat naturale.
Cosa fare in caso di animali in difficoltà
Per la gestione della fauna selvatica ferita o in difficoltà è attiva una collaborazione tra il CANC e la Città metropolitana di Torino attraverso il servizio “Salviamoli Insieme on the road”.
Il servizio garantisce il recupero di animali non gestibili dai cittadini, come ungulati, carnivori pericolosi, rapaci e serpenti, ed è operativo 24 ore su 24 al numero 349-4163385.
È inoltre disponibile il numero 366-6867428, attivo per i veterinari reperibili che si occupano degli animali selvatici portati direttamente al centro da privati cittadini.
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