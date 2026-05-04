E’ tornata la neve a Sestriere e in Val di Susa – video e foto dalle montagne del Piemonte

SESTRIERE – La perturbazione annunciata che sta interessando il Piemonte in queste ore e che continuerà anche per i prossimi giorni ha causato anche un brusco calo delle temperature e riportato la neve in quota.

Nevica abbondantemente al Sestriere, in paese, come pure in Val di Susa. In pratica oltre i 2000 metri le precipitazioni sono a carattere nevoso da alcune ore.

La neve a maggio non è certo una rarità in quota, ma è comunque sempre un bello spettacolo per questa prolunga di inverno, in una stagione che non ha davvero lesinato sulle precipitazioni nevose in Piemonte, anche abbondanti.

Neve a Sestriere

Neve a Usseglio

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