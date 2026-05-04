Si allontana da casa per diverse ore: 87enne ritrovato dalla polizia, era in un parco

TORINO – Un anziano di 87 anni si è allontanato dalla propria abitazione ed è stato ritrovato dalla polizia di Stato dopo diverse ore.

Cosa è successo

A lanciare l’allarme è stata la moglie del pensionato che, preoccupata per l’allontanamento del marito a causa di precedenti problemi di salute, ha contattato le forze dell’ordine che hanno subito inviato una pattuglia del Commissariato di P.S. San Paolo in via Osasco, dove risiedono i due.

Gli agenti, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie per la ricerca dell’uomo, hanno appreso che l’87enne si era allontanato da diverse ore e che abitualmente passeggiava nelle zone limitrofe alla propria abitazione, per poi rientrare dopo circa mezz’ora.

I poliziotti hanno effettuato i primi controlli estendendo le ricerche anche nelle aree verdi della zona. Poi il ritrovamento: l’anziano è stato ritrovato sulla panchina di un parco.

Dopo aver instaurato un sereno dialogo e un rapporto di fiducia con l’uomo, i poliziotti lo hanno riaccompagnato a casa, tranquillizzando anche la moglie.

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