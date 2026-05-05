Nessuna aggressione: la 20enne ferita soccorsa a Torino si sarebbe fatta male scavalcando un cancello

TORINO – La ragazza soccorsa per una ferita al torace questa mattina a Torino in via Borsi non sarebbe stata aggredita. Dopo un primo approfondimento, le indagini della Polizia hanno rivelato che la lesione non sarebbe stata causata da un’arma da taglio durante un’aggressione, contrariamente a quanto emerso in via ipotetica in un primo momento. La giovane si sarebbe invece ferita da sola, scavalcando un cancello dopo essere uscita da una festa in un alloggio poco distante. Durante la festa, stando al racconto fornito dalla ragazza agli agenti, i pochi presenti si sarebbero ubriacati, e a causa dell’alcol sarebbe scoppiata una lite. Lei sarebbe uscita dall’alloggio proprio per sfuggire al litigio e tornare a casa.

Dopo le prime cure del 118, la 20enne è stata trasportata in ospedale al Maria Vittoria; le sue condizioni non sono gravi. Intanto, le indagini proseguono per ricostruire con precisione gli eventi.

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