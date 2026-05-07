Arrestato ad Asti uno spacciatore: ferisce un agente dopo un inseguimento

ASTI – Era scappato dopo aver tentato di disfarsi della droga. Nei giorni scorsi, gli operatori della Polizia di Asti sono intervenuti nei pressi del parco della Resistenza, dove hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha manifestato evidenti segni di nervosismo, tentando di disfarsi di un involucro. Sottoposto a controllo, il soggetto si è dato improvvisamente alla fuga.

Ne è nato un inseguimento protrattosi per alcune centinaia di metri, nel corso del quale l’uomo ha opposto resistenza, provocando lesioni a uno degli operatori. Il malvivente è stato alla fine bloccato e accompagnato presso gli uffici della Questura: qui è stato perquisito e i poliziotti hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente. Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia scientifica hanno consentito di appurare che la sostanza sequestrata era hashish. Dopo gli accertamenti, la Polizia ha arrestato l’uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

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