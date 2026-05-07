Nella Gipsoteca Troubetzkoy a Verbania le “notti al museo” per i bambini

VERBANIA – È in esposizione a Milano la mostra “Paul Troubetzkoy. Lo Scultore della Belle Époque” dopo il successo incassato al Musée d’Orsay di Parigi. Un terzo delle opere esposte, una trentina, sono in prestito dal Museo del Paesaggio di Verbania. La mostra alla GAM sarà visitabile fino al 28 giugno e sarà presentata sabato 17 maggio alle ore 17 a Verbania, a Palazzo Viani Dugnani. Parteciperanno il curatore Omar Cucciniello e il conservatore della GAM Paola Zatti. Alla luce dell’importante prestito, le sale che ospitano la Gipsoteca Troubetzkoy di Palazzo Viani Dugnani sono state riallestite dal conservatore e direttore artistico del Museo del Paesaggio Federica Rabai con sculture raramente fruibili dal pubblico, provenienti dai depositi. Ne è nato un percorso nuovo e coinvolgente, che accompagna il pubblico dal periodo francese a quello americano dello scultore.

Tornano inoltre due iniziative per i bambini: “Notte al Museo” e “Notte al Museo … junior“, con quattro date a Palazzo Viani Dugnani. La prima serata sarà sabato 16 maggio con “Notte al Museo…junior”, per i bambini da 5 a 8 anni, dalle ore 20.30 alle 22.00. Ad ispirare la serata saranno i boschi di Guido Boggiani della pinacoteca del Museo del Paesaggio, che daranno vita ad un paesaggio sonoro con la riproduzione delle “voci” della natura. “Notte al Museo…junior” torna sabato 6 giugno: il focus sarà sulla sala che ospita la monumentale “Alla vanga” e “Le lavandaie di Pallanza”, con giochi di movimento e musica ispirati al lavoro ritratto nei quadri.

“Notte al Museo” è dedicato invece ai più grandicelli, bambini e ragazzi dai 9 agli 11 anni: primo appuntamento, sabato 23 maggio. I bambini inizieranno la serata alle 20.30 con la visita guidata alle collezioni di pittura e scultura alla luce delle torce. I piccoli lavoreranno alla realizzazione del proprio acchiappasogni, che potranno poi portarsi a casa. Infine, dormiranno nel sacco a pelo, all’ombra della grande scultura che raffigura Garibaldi a cavallo, e la mattina dopo li aspetta una golosa colazione.

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