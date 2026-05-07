A Torino il Campionato del Cappuccino, si sono sfidati studenti dall’Italia e dall’estero

TORINO – Cappuccini dal mondo a Torino per la 14a edizione del Campionato del Cappuccino. Al teatro Juvarra è tornato oggi con una veste internazionale l’evento organizzato da ENGIM Piemonte e rivolto esclusivamente a studenti e studentesse degli istituti alberghieri e dei centri di formazione professionale ad indirizzo ristorativo.

L’iniziativa ha visto la presenza di circa quaranta studenti provenienti da una decina di istituti italiani, oltre alla partecipazione di tre scuole estere provenienti da Turchia, Olanda e Lettonia.

I ragazzi coinvolti nella competizione hanno potuto mostrare da un lato le loro capacità professionali nel settore della caffetteria, dall’altro il loro valore artistico nelle piccole realizzazioni. La manifestazione, che ruota attorno alla composizione del miglior cappuccino, è stata un’occasione per trasmettere ai ragazzi il valore del lavoro non solo come strumento per il sostentamento economico, ma anche come mezzo per affermare il proprio talento, la propria personalità e dignità professionale all’interno della società.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessora alle Politiche Educative e Giovanili della Città di Torino, Carlotta Salerno: «È possibile trovare nella formazione e nello studio anche il divertimento, la creatività e la voglia di mettersi in gioco e l’evento di oggi ne è la dimostrazione più reale. Vedere giovani provenienti da tutta Italia, e quest’anno anche dall’estero cimentarsi e sperimentare con passione e professionalità è motivo di grande soddisfazione».

«L‘apertura internazionale del Campionato del Cappuccino è la prova tangibile di come la formazione professionale oggi non conosca confini» – così il direttore nazionale ENGIM, Marco Muzzarelli – «Vedere scuole da Turchia, Lettonia e Olanda sfidarsi a Torino dimostra che i nostri percorsi sanno offrire ai giovani reali opportunità di protagonismo all’interno del contesto europeo. Questo evento di eccellenza si inserisce in una strategia più ampia di opportunità internazionali che promuoviamo con forza: dai tirocini in Europa alla formazione all’estero degli operatori, alla cooperazione internazionale, la formazione professionale è oggi un modello di apprendimento oltre i nostri confini».

La competizione è proseguita con alcuni intermezzi tra cui uno spettacolo di magia a cura del Teatro Juvarra e la presentazione dei prodotti degli sponsor.

Nella giuria di questa edizione erano presenti professionisti del settore: Emilio Pranno (trainer Lavazza), Flavio Scanu (primo barman dell’Hotel Principi di Piemonte), Beppe Loi (primo barman del Grand Hotel Sitea), Simone Fiorito (direttore della Pasticceria Stratta Torino 1836), Adriano Ronco (Terrazza Martini) e Mariano Semino (Brand Ambassador PulyCaff).

Ha vinto la categoria scuole “Immaginazione e Lavoro – Piazza dei Mestieri”, per la categoria junior Angelica Bosio, Immaginazione e Lavoro – Piazza dei Mestieri e per la categoria senior Amira Mazzilli di ENGIM Artigianelli Torino. Anche quest’anno sono state elargite tre borse di studio ai primi tre classificati delle categorie Senior e Junior, oltre a premi destinati a tutti i partecipanti e agli istituti di provenienza.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese