Torino verso la Metro 2: ufficialmente avviata la gara per la realizzazione delle opere civili

TORINO – Un altro passo decisivo verso la Metro 2 e verso il futuro per Torino.

Avviata la gara per le opere civili delle Linea 2

Come annunciato dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è stata ufficialmente avviata la gara per la realizzazione delle opere civili della Linea 2 della metropolitana. Un momento storico, come lo ha definito il primo cittadino, un tassello fondamentale per la realizzazione di un intervento importantissimo per tutto il territorio.

La giunta ha deliberato la presa d’atto del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica: un atto che non solo contribuisce ad accelerare l’iter verso i cantieri, “ma conferma la nostra visione per una città moderna, dinamica, sostenibile” prosegue Lo Russo.

Le opere

L’appalto delle opere civili sarà suddiviso in due lotti distinti, già interamente finanziati: il primo da Rebaudengo a Croce Rossa, del valore di 366 milioni di euro; il secondo da Croce Rossa a Porta Nuova, del valore di 619 milioni di euro. Una scelta fatta per accelerare i tempi e limitare ogni rischio di ritardo. Separare i lotti, dichiara il sindaco di Torino, significa gestire i cantieri con più flessibilità, garantendo che il lavoro proceda il più possibile secondo i cronoprogrammi. L’obiettivo è partire con i lavori tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027.

La metro fino al Politecnico

C’è poi un ulteriore punto fondamentale: la progettazione non si ferma a Porta Nuova. Il progetto di fattibilità approvato include già il lotto 2C fino al Politecnico, tratta del valore di 227 milioni di euro, non ancora finanziata.

Siamo pronti: non appena saranno disponibili da parte del Governo i finanziamenti aggiuntivi, l’infrastruttura potrà proseguire senza soste verso il polo universitario, completando un asse vitale per la città.

Auspichiamo che la gara venga aggiudicata nei tempi previsti dalla legge, e che i lavori possano concludersi, come da cronoprogramma, nel 2032. La Metro 2 non sarà solo un mezzo di trasporto: sarà l’opera che ricucirà i quartieri, darà a tutta Torino un’infrastruttura che aspetta da tanto, cambierà il volto della città e il nostro modo di muoverci.

Scrive Lo Russo sui social.

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