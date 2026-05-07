Torino, violento scontro tra due bus Gtt e una automobile in Piazza Solferino: due i feriti

TORINO – Un violento tamponamento che ha coinvolto, nella tarda mattinata di oggi 7 maggio, due mezzi pubblici della GTT e una automobile in Piazza Solferino. Per cause e dinamiche ancora in fase di accertamento, gli autisti degli autobus della linea 19 e uno della linea 67 si sono scontrati tamponando una automobile, provocando il ferimento di due passeggeri e inevitabili disagi alla viabilità.

I feriti

Il bilancio del sinistro è di due persone ferite, entrambe prontamente soccorse e accompagnate in ospedale per le cure del caso.

Ad avere la peggio è stata una donna di 39 anni che, a causa del forte urto, è caduta rovinosamente a terra all’interno dell’abitacolo, battendo presumibilmente la testa. La passeggera è stata trasportata d’urgenza in codice giallo all’ospedale Mauriziano.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente giunte le pattuglie della Polizia Locale, affiancate dai tecnici operativi della GTT. Le squadre sono ora al lavoro per effettuare i rilievi scientifici e ricostruire l’esatta dinamica. Secondo una prima ipotesi, a causare lo scontro potrebbe essere stato il malfunzionamento dei freni di uno dei mezzi GTT.

Per consentire le operazioni di soccorso stradale e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, i vigili urbani hanno provveduto a chiudere temporaneamente la porzione di piazza che si affaccia verso il Teatro Alfieri.

Il traffico cittadino risulta parzialmente deviato sulle arterie limitrofe.

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