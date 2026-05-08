Niente social ai minori di 14 anni: il Moige lancia la prima class action contro Meta e TikTok

TORINO – In Italia e in Europa l’iscrizione ai social network è severamente vietata ai minori di 14 anni. Eppure, la realtà quotidiana ci rivela che le piattaforme ignorano abitualmente questo obbligo normativo. Per mettere un punto fermo a questa situazione, il Moige (Movimento Italiano Genitori) ha deciso di passare alle vie legali.

Affiancato dallo studio legale torinese Ambrosio & Commodo, il Moige ha ufficialmente promosso la prima class action inibitoria in Europa contro i giganti del web tra cui Meta e TikTok, al fine di garantire una reale e concreta tutela dei minori nel mondo digitale.

3,5 milioni di bambini a rischio

L’azione legale nasce da stime allarmanti che mostrano come circa 3,5 milioni di bambini e ragazzini tra i 7 e i 14 anni siano attivamente presenti su Meta e TikTok.

Secondo i promotori, le piattaforme non impediscono l’accesso ai più piccoli e, soprattutto, non adottano alcun sistema efficace di verifica dell’età, permettendo iscrizioni con date di nascita palesemente false o non verificate.

Cosa si chiede al Tribunale di Milano?

L’appuntamento in aula è fissato per il prossimo 14 maggio davanti al Tribunale delle Imprese di Milano. Il Moige e i legali avanzano due richieste tecniche e precise ai giudici. La prima sono sistemi certificati per l’età, ovvero l’ordinare alle piattaforme l’adozione di meccanismi reali e certificati per il controllo dell’età degli utenti. La seconda, più etica, è unno Stop alla dipendenza digitale, attraverso l’eliminazione di tutte quelle funzionalità studiate appositamente per creare dipendenza psicologica, come gli algoritmi predittivi, lo scroll infinito e le tecniche di captologia.

I promotori si dicono pronti a sfidare le multinazionali della Silicon Valley per ridisegnare i confini della sicurezza online per i minori.

La posizione dell’azienda Meta

In merito all’azione legale intrapresa, un portavoce dell’azienda Meta sottolinea quanto il colosso sia al corrente delle preoccupazioni relative alla sicurezza dei figli e dei minori, evidenziando l’impegno attraverso l’introduzione costante di misure volte a proteggerli. Riportando quanto comunicato “Gli account per teenager offrono protezioni predefinite che limitano chi può contattare gli adolescenti, i contenuti a cui possono accedere e il tempo che trascorrono su Facebook e Instagram”.

“Difendiamo il nostro operato e continueremo a impegnarci per garantire la sicurezza dei ragazzi.” conclude.

Si attendono le prossime settimane per gli aggiornamenti sul caso.

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