Dal 21 al 23 maggio torna ad Alba Circonomia il festival dell’economia circolare e della transizione ecologica

Alba torna a essere capitale del dibattito sulla transizione ecologica con l’undicesima edizione di Circonomia, in programma dal 21 al 23 maggio nel centro storico, con un evento conclusivo il 5 giugno, uno dei principali appuntamenti italiani su questi temi, capace di mettere in dialogo istituzioni, imprese, mondo scientifico e società civile in un momento storico in cui ambiente, economia e geopolitica sono sempre più intrecciati.

Il tema scelto per il 2026, “Le radici dell’oggi”, parte da una domanda tanto semplice quanto urgente: da dove nascono le sfide che stiamo vivendo? Dalla crisi climatica alla competizione per le risorse, fino ai cambiamenti sociali e culturali, il Festival propone un percorso che prova a leggere il presente andando a fondo delle sue origini.

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