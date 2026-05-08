Domenica 17 maggio oltre 60 dimore storiche piemontesi aprono le loro porte al pubblico: quali nel torinese?

TORINO – Torna anche nel 2026 la “Giornata dei Castelli Aperti”, l’iniziativa dedicata alla scoperta del patrimonio storico e architettonico piemontese. L’evento coinvolgerà oltre 60 dimore storiche tra castelli, ville, palazzi, torri e musei, molti dei quali normalmente chiusi al pubblico o visitabili solo in occasioni speciali.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino, offrirà visite guidate, mostre, rievocazioni storiche ed eventi culturali pensati per valorizzare la storia e le tradizioni dei territori piemontesi. Un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, turisti e appassionati, trasformando il patrimonio storico regionale in un grande museo diffuso.

I castelli aperti nel Torinese

Tra gli appuntamenti principali di domenica 17 maggio c’è l’apertura del Castello Quattro Torri di Arignano, visitabile con tour guidati alle 15. Il maniero, costruito tra il 1407 e il 1430 per volontà di Ludovico Costa, fu trasformato nell’Ottocento in cascina vinicola e restaurato negli anni Ottanta dagli attuali proprietari, che accompagneranno personalmente i visitatori.

Poco distante, a Chieri, nella frazione Pessione, sarà possibile visitare il Castello di Castelguelfo, edificio di origine medievale rimaneggiato in stile romantico alla fine dell’Ottocento. Le visite guidate sono previste alle 11 e alle 15.

Dal Canavese al Pinerolese

Nel Canavese torna protagonista il Castello di Montalto Dora, maniero medievale immerso nel verde e raggiungibile attraverso il parco privato. Le visite partiranno ogni ora dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito. La prenotazione è obbligatoria soltanto per gruppi da almeno sei persone.

Sempre nel Canavese, ad Agliè, apre le porte Villa Meleto, storica residenza legata al poeta Guido Gozzano. La villa conserva ancora arredi e oggetti appartenuti alla famiglia Gozzano e sarà visitabile con tour guidati dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

A Foglizzo saranno invece organizzate visite al Castello di Foglizzo alle 15, 16 e 17, mentre il Castello e Parco di Masino resterà aperto dalle 10 alle 18.

Nel Pinerolese sarà visitabile Casa Lajolo, residenza nobiliare settecentesca con giardino all’italiana, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 con percorsi supportati da contenuti audio e video scaricabili tramite QR code.

A San Secondo di Pinerolo il Castello di Miradolo ospiterà anche attività dedicate ai bambini, tra cui una caccia al tesoro creativa per i più piccoli.

Chiude il programma del territorio torinese il Castello di Pralormo, aperto dalle 10 alle 18 con visite guidate dedicate alla vita quotidiana della nobiltà tra Ottocento e Novecento.

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