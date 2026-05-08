Il Toro rimonta il Sassuolo: Simeone e Pedersen firmano il 2-1 a Torino

TORINO – Il Torino reagisce dopo la brutta prova di Udine e supera in rimonta il Sassuolo per 2-1 all’Olimpico Grande Torino. Una vittoria che permette ai granata di salire a quota 44 punti, eguagliando il bottino della scorsa stagione e guardando con maggiore fiducia alle ultime due gare contro Cagliari e Juventus.

D’Aversa conferma gran parte della formazione vista a Udine, con Simeone riferimento offensivo supportato da Njie e Vlasic. Il Sassuolo risponde con il consueto 4-3-3 guidato in attacco da Pinamonti.

L’avvio è vivace. Gli ospiti si rendono subito pericolosi con Pinamonti, fermato da Paleari, mentre il Toro sfiora il vantaggio con Njie, che colpisce una clamorosa doppia traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dall’altra parte Pinamonti manca il bersaglio a porta quasi vuota. Dopo un inizio ricco di occasioni, il ritmo cala e il primo tempo si chiude senza reti.

A inizio ripresa il Sassuolo passa in vantaggio: al 51’ Thorstvedt approfitta di una disattenzione difensiva e batte Paleari da pochi passi. D’Aversa cambia subito volto alla squadra inserendo Pedersen e Zapata, mosse che si rivelano decisive.

Il Torino cresce e al 66’ trova il pari con Simeone, bravo a svettare di testa sul cross di Ebosse e firmare l’undicesimo gol stagionale. Passano appena quattro minuti e arriva anche il sorpasso: Zapata fa da sponda in area, Pedersen si avventa sul pallone e realizza il suo primo gol in maglia granata.

Nel finale il Sassuolo prova a spingere alla ricerca del pareggio, ma il Torino difende con ordine e sfiora anche il terzo gol con Nkounkou. Dopo quasi un mese i granata tornano così a vincere in casa, trascinati ancora una volta da Simeone e dalle scelte vincenti di D’Aversa.

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