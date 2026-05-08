Il Segretario di Stato USA Marco Rubio scopre le sue origini piemontesi: l’incontro alla Farnesina con Cirio e Tajani

ROMA – Un ponte transatlantico unisce gli Stati Uniti alle colline del Monferrato. Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ricevuto ufficialmente i documenti che attestano le sue radici piemontesi.

La consegna è avvenuta a Roma, presso la Farnesina, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

A consegnare il prezioso faldone storico sono stati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra.

Un legame storico tra Piemonte e Stati Uniti

La scoperta delle radici piemontesi di Rubio rafforza un legame d’amicizia storico. «La storia del Piemonte è la storia d’Italia, perché il Piemonte è la regione dove l’Italia nasce e la nostra capitale regionale è stata la prima capitale italiana», ha spiegato il governatore Cirio rivolgendosi al Segretario di Stato. «È stata una notizia meravigliosa per noi scoprire che ha origini piemontesi, perché il legame di amicizia e di gratitudine che il Piemonte ha con gli Stati Uniti d’America è forte».

Durante l’incontro, il sindaco Capra ha colto l’occasione per rivolgere a Rubio un invito ufficiale a visitare Casale Monferrato per ritrovare fisicamente i luoghi dei suoi avi. «È per me un grande onore, una ragione in più per essere tornato in Italia», ha risposto con gratitudine l’esponente dell’amministrazione USA.

La promessa di Rubio

Figlio di immigrati cubani, Rubio ha ringraziato le autorità italiane alternando l’inglese a qualche momento in spagnolo. Soffermandosi sulle affinità linguistiche, il Segretario di Stato ha svelato un curioso retroscena diplomatico rivolgendosi a Tajani: «Lo spagnolo è molto simile all’italiano, capisco perfettamente tutto quello che dice senza bisogno di traduzione».

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